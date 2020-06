Auto precipita in una scarpata a Rigolo di Bettola, coppia portata in salvo

Nella mattina di domenica 14 giugno soccorsi in azione a Rigolo di Bettola per una vettura caduta in una scarpata.

I tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti, insieme a EliPavullo, l’elicottero dotato di verricello, all’ambulanza del 118 di Farini, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Morfasso, più autoinfermieristica, i vigili del fuoco e carabinieri, per portare in salva la coppia a bordo dell’auto.

L’auto, occupata da due coniugi di Cremona, è uscita di strada per cause ancora da chiarire, finendo in una scarpata. Subito sono stati mobilitati i soccorsi.

A causa del terreno impervio sono state attivate anche alcune squadre del Soccorso Alpino ed EliPavullo. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato e trasportato l’uomo, un cinquantanovenne residente nel capoluogo lombardo, trasportandolo fino alla strada, dove è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasportato all’Ospedale di Piacenza con sospetti traumi alla schiena.

Solo alcune contusioni per la moglie sessantenne, per la quale si è reso necessario il trasporto in ambulanza fino a Piacenza per controlli.

Nelle foto del Soccorso Alpino le operazioni di salvataggio con il verricello.