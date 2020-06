Finisce con l’auto nel canale a Gossolengo: soccorsi in azione nel tardo pomeriggio del primo giugno per una ragazza estratta dalla sua vettura.

E’ accaduto lungo la strada di Gossolengo, quando un’Audi si è ribaltata finendo nel canale a lato della carreggiata. Per primo sul posto un equipaggio della Croce Rossa in rientro da Marsaglia, che ha prestato i soccorsi alla conducente. Sono quindi prontamente intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza della Pubblica S. Agata di Rivergaro e l’auto medica. La donna, che nell’incidente ha riportato alcuni traumi, è stata condotta in ospedale: non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita.