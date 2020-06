Avis, lunedì 29 giugno l’assemblea annuale dei soci in diretta web

Si svolgerà lunedì 29 giugno, alle ore 18, presso la sede di Via Campagna, 39 a Piacenza, l’Assemblea Annuale dei Soci di Avis Comunale Piacenza.

“In Osservanza delle disposizioni di legge in materia di COVID 19 – annunciano i responsabili -, l’Assemblea si terrà in forma mista, con presenti presso la sede i componenti del Consiglio Direttivo. I soci avisini sono stati convocati tramite messaggio: coloro che hanno espresso il desiderio di partecipare, riceveranno le credenziali per accedere all’Assemblea Annuale tramite la piattaforma in diretta Zoom, rimanendo comodamente a casa. I donatori potranno partecipare attivamente con domande in diretta ed esprimere il loro volere con votazione online. I soci donatori che fossero interessati a partecipare, contattando la nostra segreteria piacenza.comunale@avis,it, potranno richiedere le credenziali di accesso e riceveranno l’invito. La modalità online di partecipazione all’Assemblea può essere vista come una bella opportunità per partecipare comodamente ed attivamente, coinvolgendo un maggior numero di donatori”.

“L’Assemblea Annuale – spiegano i vertici dell’associazione – è il momento in cui Avis racconta il suo operato e si confronta con i donatori sull’andamento della sezione cittadina, le attività svolte e le nuove iniziative da intraprendere. Sempre vicina ai suoi donatori, che ringrazia per la grande partecipazione nel momento di grande difficolta e sofferenza che tutti abbiamo dovuto affrontare. I donatori hanno risposto con grande partecipazione alla chiamata di Avis durante il periodo della pandemia, e non hanno mai fatto mancare il loro gesto di amore ed altruismo”.