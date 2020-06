Banca di Piacenza, con segnaletica per il distanziamento inaugurata la nuova Sala della Veggioletta

La Banca di Piacenza ha inaugurato – per un corso di formazione del proprio personale, tenuto dal vicedirettore Boselli, in materia di tecnica bancaria con particolare riferimento agli affidamenti previsti dall’ultimo decreto Conte ed ai performing loan – la nuova Sala della Veggioletta (via I Maggio, 37) predisposta secondo le norme sul distanziamento interpersonale.

“Allestita – commenta l’istituto bancario – con appositi segnali per il distanziamento, con indicato dove ci si può sedere e dove no per osservare la normativa, è la prima sala – che risulti – così predisposta. Com’è noto la Banca la mette a disposizione della cittadinanza con il solo rimborso delle spese di guardiania armata”.