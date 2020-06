Bariola “Continuerò ad occuparmi di politica e di Piacenza”

“Continuerò ad occuparmi, anche se non istituzionalmente, delle problematiche di Piacenza; tanto più in una situazione difficile come quella attuale”.

Così Gianluca Bariola commenta la sentenza del consiglio di Stato che, da lunedì, assegnerà il suo ruolo di consigliere comunale a Samuele Raggi, riconosciuto come primo dei non eletti della lista “Piacenza del futuro”, che li ha visti partecipare entrambi a sostegno di Paolo Rizzi nelle elezioni del 2017. “Porteremo avanti, insieme al consigliere Roberto Colla, il lavoro di opposizione che abbiamo intrapreso con la finalità di costruire una parte di una nuova offerta politica e amministrativa per la nostra città” – conclude.