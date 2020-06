Baseball, il Piacenza in attesa del protocollo per iniziare il campionato

Nota stampa Piacenza Baseball

Verrà ufficialmente ratificato nel corso del prossimo Consiglio Federale ma ormai è di pubblico dominio l’atteso protocollo che le squadre dovranno osservare nelle partite dei vari campionati di baseball, il cui inizio è programmato nel week-end che va dal 10 al 12 luglio.

La B annovera tra le iscritte il Piacenza e quindi anche la società biancorossa attendeva con interesse questo protocollo che ha già ottenuto l’avvallo di Governo e Coni. Ora si tratterà di analizzarlo con cura in quanto a breve ci sarà da confermare alla Fibs la partecipazione al campionato. La Federazione concede infatti alle società la possibilità preventiva di rinunciare senza per questo rischiare provvedimenti e mantenendo il diritto alla categoria nella stagione 2021. Da un primo esame il protocollo non sembra discostarsi granchè da quello riguardante gli allenamenti, almeno per quel che dovrà succedere durante il gioco. Rilevazione della febbre, autocertificazioni, distanziamenti, sanificazioni. I contatti fisici saranno ammessi solo se inevitabili e conseguenti a fasi di gioco ma non certamente per esultare o colloquiare con i compagni. Indumenti e attrezzature dovranno rappresentare il più possibile dotazioni strettamente personali. Qualche novità invece, in positivo, per taluni aspetti extra-gioco: con l’opportuno distanziamento è ammessa la presenza del pubblico in tribuna e la squadra ospite, a gruppi e previa sanificazione dei locali, potrà usufruire degli spogliatoi.

Aspetto da approfondire è quello dei mezzi di trasporto da utilizzare per le trasferte, variabile che potrebbe accrescere i costi vista la limitazione dei passeggeri ammessi a bordo. Aspetti che andranno valutati attentamente anche se di norme particolarmente ardue da osservare non sembra ce ne siano. La data del 12 luglio non sarà suscettibile di ulteriori rinvii e quindi a questo punto il momento della ripresa si sta approssimando a grandi passi. Il Piacenza ha reso noto che, una volta completate le visite mediche di idoneità all’agonismo da parte degli atleti, partiranno gli allenamenti della prima squadra dopo che la settimana scorsa erano partiti quelli del settore giovanile. Si tratterà di sedute a gruppi, al massimo di 5 atleti a seconda del ruolo, seguendo un protocollo ormai conosciuto e proprio di un pò tutte le discipline. Servirà a ritrovare la forma fisica e la confidenza con i fondamentali del gioco, e se poi il 12 luglio sarà campionato tanto meglio. Finora il Piacenza ha preferito mantenere un profilo basso, privilegiando la salute degli atleti. L’evolversi positivo della situazione generale ha poi aiutato la dirigenza biancorossa ad ammorbidire le riserve che accompagnavano l’ipotesi di ripresa dell’attività. Il fatto di essere tornati ad allenarsi con tutte le squadre è già di per sè un segnale molto positivo che ci si augura abbia come conseguenza la partecipazione al campionato.