Basilica di Sant’Antonino, il 3 e il 4 luglio eventi e celebrazioni tra fede e storia

Celebrazioni per San’Antonino: ecco il programma delle iniziative promosse dalla basilica.

VENERDÌ 3 LUGLIO, Palazzo Farnese, Piazza Cittadella, ore 21

“Di notte si vedono le stelle. Racconti per ricordare e per ripartire al tempo del coronavirus”. Serata con Elena Camminati, Eleonora Fernandi, Alessandro Guidotti, Andrea Magnacavallo. Modera: Barbara Sartori Intervento musicale del Quartetto “Mahlerinetti” In caso di maltempo la serata si svolgerà nel salone di Palazzo Gotico In diretta sul canale televisivo della diocesi: www.piacenzadiocesi.tv

SABATO 4 LUGLIO, Chiostro della basilica di Sant’Antonino, ore 16 – 17 e 21

“Sant’Antonino: storia e leggenda del patrono di Piacenza”. Un suggestivo percorso tra i documenti, i manoscritti dell’Archivio e gli oggetti del Museo del Capitolo alla scoperta del Santo Coordina: Anna Riva

SABATO 4 LUGLIO, Basilica di Sant’Antonino

Ore 6.30 Preghiera delle Lodi mattutine e benedizione della lavanda

Ore 8 Santa Messa

Ore 9 Santa Messa

Ore 10.30 Accoglienza in piazza S. Antonino

Ore 10.45 Benedizione della città e invocazione a Dio perché finisca la pandemia

Ore 11 Celebrazione Eucaristica solenne, presiede mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio

Offerta del cero in onore del Patrono e consegna dell’onorificenza “Antonino d’oro 2020”

In diretta sul canale televisivo della diocesi: www.piacenzadiocesi.tv e sull’emittente Telelibertà

Ore 18 Secondi Vespri e Celebrazione eucaristica vespertina in memoria di don Giuseppe Borea e dei sacerdoti martiri della fede e della Resistenza