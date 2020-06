Bicicletta: come svolgere al meglio allenamenti indoor con i rulli

Il ciclismo è una disciplina che viene praticata da milioni e milioni di appassionati. Tra professionisti ed amatori sono davvero tanti quelli che non possono resistere al richiamo della bicicletta. Ci sono però delle occasioni in cui si è impossibilitati ad uscire: in questi casi, per non rinunciare alla pedalata, è possibile svolgere degli allenamenti indoor con i rulli.

I rulli sono dei dispositivi che consentono di utilizzare la propria bicicletta in casa o in altri ambienti chiusi. A differenza della normalissima cyclette, questi strumenti riescono ad offrire una sensazione più realistica, a partire dal fatto che ci si allena su una vera bicicletta. I modelli più recenti poi si possono connettere a dispositivi multimediali per vivere un’esperienza più completa.

La scelta del rullo più adatto

Nel corso del tempo i rulli si sono evoluti ed oggi in commercio è possibile trovare una vasta scelta di soluzioni. Anche tra i rulli elite per le bici ci sono modelli per ogni esigenza, da quelli più semplici a quelli più sofisticati. Quando si decide di acquistare un rullo, la scelta del prodotta va fatta tenendo in considerazione diversi aspetti, tra cui il budget a propria disposizione e le modalità di utilizzo. Vanno poi valutate anche alcune caratteristiche tecniche del dispositivo. È fondamentale il sistema di fissaggio della bicicletta al rullo. Per molto tempo i prodotti più venduti sono stati quelli con un sistema di fissaggio al telaio della bici; rappresentano la soluzione più economica, ma presentano alcuni svantaggi, come le sollecitazioni esercitate sul telaio e l’eccessivo consumo della ruota.

Ci sono poi i più moderni rulli a trasmissione diretta, che di fatto vengono montati al posto della ruota di dietro. In questo modo la simulazione della pedalata su strada è molto più realistica: la bici non viene danneggiata e l’allenamento è più efficace. La massima efficacia però si raggiunge con i rulli liberi, che non prevedono un fissaggio della bici. Un altro aspetto determinante nella scelta del modello di rullo elite da acquistare è rappresentato dalla tipologia di freno. I rulli con freno magnetico sono quelli più diffusi (anche perché rappresentano l’opzione più economica), ma sono disponibili anche quelli con i freni a ventola, con i freni idraulici e con i freni elettromagnetici.

Consigli su come allenarsi al meglio con i rulli

Dopo aver scelto il modello giusto per le proprie esigenze, arriva il momento di salire in sella e pedalare. L’allenamento indoor con i rulli permette non solo di mantenere la forma fisica, ma consente anche di migliorare alcuni aspetti. Per raggiungere questo obiettivo però è necessario allenarsi al meglio con la propria bicicletta sui rulli. Per ottenere dei buoni risultati bisogna innanzitutto considerare alcune peculiarità dell’allenamento sui rulli. Non c’è l’effetto del vento, non si va praticamente mai a ruota libera, si deve tenere a lungo la posizione. Per evitare la disidratazione si deve quindi bere molto, più di quanto non si farebbe in un classico allenamento in strada. Bisogna poi avere sempre a disposizione un asciugamano. La cosa migliore da fare prima di iniziare gli allenamenti sarebbe quella di chiedere un consiglio ad un preparatore atletico, in modo da stilare una giusta programmazione delle sessioni.

Bisogna attendere dei tempi di recupero adeguati tra un allenamento e l’altro, considerando anche che l’allenamento sui rulli è pesante e fa perdere molti liquidi. Si deve rispettare la programmazione: non si deve mai esagerare. A volte si tende a partecipare a gare virtuali con concorrenti che sono più allenati, ma in questo modo si rischia di affaticare troppo il proprio corpo. È giusto cercare di migliorarsi, ma deve essere un processo graduale. Da non dimenticare che prima di passare alla fase intensa dell’allenamento bisogna dedicare un po’ di tempo al riscaldamento, mentre a fine sessione è importante chiudere con almeno dieci minuti di pedalata defaticante.