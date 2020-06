Biglietti omaggio ai sanitari per i musei piacentini, Tagliaferri (FdI) “Estendere iniziativa a livello regionale”

“L’Amministrazione comunale di Piacenza, città emiliana che per la sua prossimità geografica con il Basso Lodigiano più ha pagato caro il focolaio del contagio, ha promosso una iniziativa a favore dei sanitari, volontari e operatori delle Forze dell’ordine che si sono spesi nella azione di contrasto al Covid-19, donando 25mila biglietti di ingresso, validi per 2 persone, ai musei civici della città. La sindaca Patrizia Barbieri ha sottolineato anche l’aspetto simbolico dell’iniziativa, in segno di gratitudine verso chi più si è speso a livello sociale nel contrasto all’infezione che ha causato tanti decessi”.

A dirlo è il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che prendendo spunto da quanto avvenuto a Piacenza ha prodotto un’interrogazione alla Giunta, chiedendo se “non si voglia considerare di estendere l’iniziativa piacentina a livello regionale, sia per gli operatori sanitari e Forze di sicurezza che più sono state impegnate nel periodo di lock down, sia per i volontari che garantiranno la ripresa della normalità in diversi settori come quello dei nidi e centri ricreativi per l’infanzia”.

“Molti volontari – sottolinea – sono ora impiegati anche nell’attività degli asili e campi estivi, a seguito delle linee guida ministeriali e regionali, che prevedono l’utilizzo di un educatore ogni 5 bambini (uno a uno per i portatori di handicap) più gli assistenti. Quindi anche per il ritorno alla normalità, in tanti settori come quello dei centri ricreativi per l’infanzia, ci si dovrà appoggiare al volontariato per contenere gli aumenti di spese causati dalle misure di sicurezza”.