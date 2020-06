Black Lives Matter, manifestazione anche a Piacenza contro il “razzismo istituzionale”

Anche a Piacenza si terrà una manifestazione di protesta all’insegna del “Black Lives Matter”, domani 10 giugno dalle 16 a piazzale Libertà.

Un’iniziativa che si ispira sicuramente alla mobilitazione internazionale in seguito all’uccisione di George Floyd, mantenendo però una caratterizzazione italiana. “Non si tratta solo di dare solidarietà alle sacrosante rivolte negli USA, ma di dire chiaramente che anche l’Italia ha un enorme problema di razzismo istituzionale – dicono i promotori -. Come altro possiamo definire una legislazione che collega al contratto di lavoro la possibilità di restare sul suolo italiano? Dietro la retorica del merito si cela chiaramente solo la volontà di ricattare le persone costringendole ad accettare stipendi da fame e condizioni umilianti. Siamo lavoratori, studenti, disoccupati, siamo quelli che da 3 mesi stanno aiutando 400 famiglie piacentine in difficoltà a cui ancora non è arrivata la cassaintegrazione, il nostro essere espressione del popolo non può prescindere dal contrastare questo razzismo quotidiano”.