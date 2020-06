Borgonovo, giovedì e venerdì distribuzione di mascherine monouso alle famiglie

A partire da domani, giovedì 11 giugno, il Comune di Borgonovo (Piacenza) procederà alla distribuzione di nuove mascherine monouso (chirurgiche). I dispositivi di protezione individuale potranno essere ritirati negli uffici dell’ex sede dello Iat che si trova al piano terra della Rocca municipale.

La distribuzione avverrà al mattino, dalle 9 alle 12, e ad occuparsene saranno le ragazze del servizio civile, nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 giugno. La settimana prossima il servizio proseguirà, sempre al mattino, dal lunedì al venerdì. “Nei locali potrà presentarsi solo una persona per famiglia e potrà ritirare una mascherina per ogni componente del nucleo familiare – spiega l’assessore Giulia Monteleone -. Ovviamente invitiamo tutti a rispettare il distanziamento sociale e a non provocare assembramenti”. Già nel mese di aprile il Comune aveva distribuito altre mascherine, acquistate dalla Regione Emilia Romagna e destinate agli over 65. Gli attuali dispositivi sono il risultato di donazioni della regione Emilia-Romagna, dell’Ausl di Piacenza, ma anche di soggetti privati ed associazioni e saranno consegnate ad ogni residente del comune di Borgonovo.