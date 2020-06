Brutta caduta mentre scende in Trebbia, soccorsi complicati per un 60enne

Un pomeriggio in Trebbia con gli amici si è trasformato in una brutta disavventura per un 61enne residente nel pavese, rimasto vittima di una brutta caduta e finito in ospedale.

E’ accaduto nel pomeriggio del 23 giugno a Ponte Organasco, frazione di Cerignale (Piacenza). L’uomo stava scendendo verso il fiume quando improvvisamente sarebbe inciampato cadendo a terra e procurandosi diverse ferite e un serio trauma cranico facciale. Lanciato l’allarme, è subito scattata la macchina dei soccorsi e sul posto si sono portati i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco di Bobbio e una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Monte Alfeo.

Operazioni che si sono rivelate non semplici per il luogo in cui si trovava il ferito, alla fine recuperato dai vigili del fuoco e affidato al personale della Croce Rossa: è stato quindi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Piacenza, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni sono serie ma non si troverebbe in pericolo di vita.