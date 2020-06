Ciclista cade durante una discesa dal monte Pillerone e finisce in una scarpata.

Soccorsi in azione nella tarda mattinata nel comune di Travo con il Soccorso Alpino, i mezzi del 118 con l’ambulanza della Pubblica S. Agata e l’auto medica da Bobbio.

Foto 2 di 2



Il ciclista in sella a una mountain bike è caduto in una zona impervia, per questo è stato richiesto l’arrivo dell’eliamabulanza da Pavullo dotata di verricello.

Il ragazzo, un piacentino di 26 anni, è caduto dalla propria mountain-bike durante un tratto di discesa, procurandosi la sospetta frattura di tibia e perone.

Subito sono stati allertati i soccorsi ed in pochi minuti sono giunti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino, l’ambulanza dell’Assistenza Pubblica di Sant’Agata di Rivergaro, l’Automedica di Bobbio e l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, con a bordo equipe sanitaria e tecnico del Soccorso Alpino.

Il giovane è stato raggiunto e stabilizzato, quindi, dopo una manovra di recupero è stato affidato all’elicottero che lo ha trasportato all’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.