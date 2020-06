Arriva il grande caldo a Piacenza.

La settimana – in linea con il quadro meteorologico di tutta Italia – sarà segnata, almeno fino a venerdì 5 luglio, da giornate in prevalenza serene, con al limite qualche annuvolamento che non dovrebbe portare a precipitazioni.

Le temperature massime si attesteranno sui 26-27 gradi sui rilievi e intorno ai 34 gradi in pianura. Ad acuire la sensazione di calura – spiegano gli esperti di 3B Meteo – i valori di umidità che faranno lievitare le temperature percepite. Il clou dell’onda calda in Italia – si legge nel bollettino – è previsto tra mercoledì e giovedì, poi le temperature dovrebbero subire un drastico ridimensionamento, prima al Nord, poi anche al Centro Sud per l’arrivo di correnti più fresche dal nord Europa.