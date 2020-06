Canada? No, Lago Nero. Ecco la “campagna promozionale” di Piacenza Memes

Girare il mondo è più facile di quello che credi: prendendo in prestito lo slogan della campagna promozionale della Provincia di Trapani, la pagina Facebook Piacenza Memes ci ricorda le mille bellezze del nostro territorio, che non hanno nulla da invidiare a paesaggi di note località all’estero.

In un’estate come questa, tra limitazioni e prescrizioni di sicurezza per limitare il contagio, si può cogliere l’occasione per una vacanza a km zero, immersi in quel caleidoscopio delle meraviglie che è Piacenza, così come la nostra Italia.

Ecco qui la gallery di Piacenza Memes