Cantiere Teatro Municipale, venerdì via Verdi chiusa al traffico

L’Amministrazione Comunale informa che, per consentire le operazioni di montaggio e installazione di una gru a torre, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della copertura del Teatro Municipale, dalle ore 5 alle 20 di venerdì 12 giugno resterà chiuso al traffico il tratto di via Verdi compreso tra piazza S. Antonino e vicolo S. Martino.

Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Leggi anche Al via il cantiere per il recupero e il restauro della copertura del Teatro Municipale

I soli residenti e coloro che debbano accedere ai passi carrabili non interessati dal cantiere potranno transitare, eccezionalmente, in entrambi i sensi di marcia in tale tratto di via Verdi, accedendovi da via S. Antonino e vicolo S. Martino.

Qualora l’intervento si concludesse in anticipo sui tempi previsti, verrà immediatamente ripristinata la consueta viabilità.