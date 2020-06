Cappucciati (Lega) contro Bersani “Frasi vergognose, la cura dei pazienti non ha appartenenza politica”

“Bersani si vergogni; la cura dei pazienti non ha appartenenza politica”. Così la consigliera comunale della Lega, Lorella Cappucciati, commenta il recente intervento dell’onorevole piacentino alla trasmissione di Rai Tre “Carta Bianca”.

“Sono disgustata – la sua presa di posizione – prima come infermiera e poi come politica, dalla frase che l’onorevole Pierluigi Bersani ha pronunciato: ovvero che ‘con il centrodestra al Governo non sarebbero bastati i cimiteri’. “È una battuta infelice – continua Cappucciati – e vergognosa perché lascia intendere che la nostra parte politica, il centrodestra, non abbia a cuore la salvaguardia della salute dei cittadini e al tempo stesso attribuisce, a chi oggi è al governo, il merito di una certa gestione dell’emergenza. Un risultato che ha nulla a che fare con le scelte politiche del Governo, ma bensì con lo sforzo estremo e continuo di infermieri, medici, personale sanitario e volontari nonostante, oserei dire, l’intervento tardivo e inadeguato del Governo. Non dimentico infatti lo stupore e la rabbia di quando ci furono consegnati in corsia, in ritardo, dispositivi di protezione individuale totalmente inadeguati e inutilizzabili”.

“L’onorevole Bersani deve chiedere subito scusa al popolo italiano, e soprattutto ai famigliari delle vittime della pandemia per queste parole spregevoli. La cura dei pazienti non ha appartenenza politica”.