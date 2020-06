Castello di Gropparello, domenica riapre il Parco delle Fiabe

Nuove riaperture, da metà giugno in poi, nel circuito Castelli del Ducato in Emilia-Romagna e alcune novità: i proprietari pubblici e privati delle fortezze aprono in via straordinaria giardini segreti e nuove sale.

Spalancano i portoni di ingresso nuove roccaforti sia in pianura che in Appennino. Riapre da domenica 14 giugno il Parco delle Fiabe – 1° Parco Emotivo d’Italia al Castello di Gropparello (PC) in Appennino con L’Era di Passaggio. Apertura straordinaria al Castello di Rivalta in Val Trebbia (PC) della Sala della Musica con la mostra unica “Collezioni di una Famiglia – Viaggio in Europa” dedicata alle sorprendenti Vedute Ottiche. Riapre anche Palazzo Farnese – Cittadella Viscontea a Piacenza con i by night tutti i venerdì sera fino al 31 luglio “Esci da casa, entra al Museo”.

In Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) torna visitabile il giardino pensile riqualificato, con merlatura restaurata, affacciato sul fossato ancora colmo d’acqua. Il Castello di San Pietro in Cerro in Val d’Arda (PC) con il grande parco circostante e le sue oltre 30 sale riccamente arredate, due saloni d’onore, le cucine, le prigioni apre la Sala delle Armi ospita oltre 500 pezzi unici di antiquariato provenienti da tutto il mondo ed espone eccezionalmente due preziose incisioni su carta con la battaglia di Annibale sul fiume Trebbia, tratte dal libro “Dell’Arte Militare” scritto dal Conte Mario Savorgnano nel 1599. Visibili, inoltre, per la prima volta 14 ritratti inediti dei nobili che componevano la famiglia che per oltre cinque secoli abitò il maniero.

Il millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) sulle colline a 2 km da Salsomaggiore Terme, sabato 14 e domenica 15 giugno, e nei prossimi weekend, offre l’opportunità di vedere nel percorso porticine segrete e curiosi passaggi. Il percorso della visita è inoltre stato ampliato e include anche il grande giardino, lo scalone dei cavalli con il suo giardino segreto e la terrazza con il loggiato seicentesco. Per una visita immersi nel verde, tra i suoni e i colori della natura. Ha riaperto il Castello di Tabiano (PR) nel suggestivo borgo di Tabiano Castello: i turisti troveranno nuovi pannelli esplicativi arricchiti con foto di cartoline d’epoca per un viaggio nella storia del territorio, del costume, della bellezza. Inoltre è riaperto il Torrione della Rocca di Sissa (PR) e fino alla fine di agosto 2020, presentando uno scontrino o la ricevuta di una consumazione di almeno 5 Euro presso i bar e i ristoranti nel Comune di Sissa-Trecasali, effettuata nella settimana della visita, il biglietto alla Rocca di Sissa è gratuito. E’ riaperto infine anche il Castello del Piagnaro a Pontremoli (MS) con il Museo delle Statue Stele Lunigianesi.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato – www.castellidelducato.it