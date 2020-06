“Castello primo centro Covid in Italia, ma ora rivogliamo il nostro ospedale”

Pubblichiamo l’intervento di Carlo Juri Tosca, consigliere comunale di maggioranza a Castel San Giovanni, sul futuro del presidio ospedaliero della Valtidone

La riconoscenza evidentemente non fa parte dell’essere umano. In questi tre mesi migliaia di cittadini castellani hanno fatto sacrifici, senza contare quelli fatti dagli “eroi” in prima linea facendo sì che il presidio castellano diventasse il primo centro Covid in Italia (e in Europa) cercando di aiutare ed alleggerire dall’emergenza la terapia intensiva dell’Ospedale di Piacenza, sacrificando i propri reparti destinati ai malati Castellani e Lombardi. Premessa doverosa poichè oggi tutto è rimasto fermo (a parte aver salvato decine di vite): Castel San Giovanni rimane centro Covid, non ha un pronto soccorso e le promesse (più semplici definirle specchietti per le allodole) del Direttore Generale Ausl Baldino non fanno altro che presumere ed intravedere la chiusura e il definitivo ridimensionamento di un Ospedale che serve migliaia di cittadini di tutta la Vallata.

Sono sempre più convinto che per andare a fare barricate in Regione occorra prima di tutto il supporto della Provincia e l’aiuto del Comune di Piacenza. II Comune di Piacenza ha in progetto un nuovo Ospedale che costera 250 milioni di euro e forse lo vedremo realizzato tra 10 anni, oggi purtroppo noi castellani non abbiamo tutto questo tempo, abbiamo bisogno di una sanita territoriale piu forte e strutturata: e una questione di priorità che necessariamente devono essere riviste a Piacenza da maggioranza ed opposizione. Ci vuole coraggio di scegliere, certo, il coraggio di metterci la faccia, tralasciando personalismi, tessere di partito e tifo politico. Occorre dare l’esempio, svestire i panni del politico e rivestire quelli del cittadino, solo in questo modo potremo comprendere meglio lo stato d’animo, le preoccupazioni, le delusioni che il popolo castellano sta vivendo ormai da troppi anni.

Rivogliamo il nostro ospedale oggi e non domani. Lo rivogliamo più forte perche noi castellani abbiamo gli stessi diritti alla salute dei nostri amici piacentini.