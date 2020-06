Cattolica, dall’11 al 18 giugno l’open week virtuale dedicata ai Master

Sarà Tiziano Ferro a inaugurare l’Open Week Master e Postlaurea dell’Università Cattolica di scena online dall’11 al 18 giugno sui canali social dell’Ateneo. Il cantautore giovedì 11 giugno, alle ore 13.00, darà il suo benvenuto a studenti e futuri iscritti in un video ispirato al claim dell’iniziativa “Fai crescere le tue aspirazioni”. Venerdì 12 giugno, alle ore 14.00, toccherà all’attore e conduttore Luca Bizzarri, in dialogo con Marco Pontini di Radio Italia, delineare aspirazioni e aspettative future dei più giovani all’indomani della pandemia.

Dopo le presentazioni online dei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e delle lauree magistrali, che nelle 54 ore di diretta hanno totalizzato 335.866 spettatori e 3.866.740 di persone raggiunte, anche il tradizionale appuntamento estivo che illustra l’offerta formativa postlaurea dell’Università Cattolica sceglie il web per raccontare master, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca che – a seguito delle conseguenze legate al Covid-19 e in linea con il nuovo piano #eCatt “Tutto il possibile in presenza, tutto il necessario da remoto” – si arricchiranno con formule di didattica blended interattive per garantire opportunità di partecipazione in streaming alle lezioni sia a chi non avesse la possibilità di raggiungere i campus dell’Università Cattolica, sia a quanti vogliano coniugare attività formative con quelle lavorative.

Sono 195 i master di I e II livello, di cui 14 erogati in lingua inglese, previsti per l’anno accademico 2020/21. Saranno quelli delle sedi padane – Milano, Brescia, Piacenza e Cremona – a esordire sul palco digitale nella settimana in programma dall’11 al 18 giugno, mentre dal 18 al 26 spetterà a quelli del campus di Roma. Sette i nuovi master che entrano nel panorama dell’offerta 2020/21 delle sedi padane focalizzati su diversi ambiti disciplinari: si va dalla user experience in Psicologia (in lingua inglese) alla “mentalizzazione” in psicologia clinica, dal sovraindebitamento e insolvenza al marketing delle agro-forniture, dalla robotica educativa alla comunicazione sanitaria e alle emergenze ecologiche. A questi si affiancano due nuove scuole di specializzazione in Neuropsicologia e in Psicologia clinica.

L’Open Week Master si articolerà in incontri divisi per aree tematiche, cui iscriversi per ricevere la brochure e i link di collegamento, dove saranno presenti direttori dei corsi, coordinatori, tutor, docenti e ospiti aziendali, diplomati di edizioni precedenti. Tutti i giorni alle ore 16.30 andranno in onda su Instagram dirette live per scoprire l’offerta dei master insieme con orientatori. Sempre nel corso della manifestazione saranno proiettati video che illustreranno le sei Summer school completamente gratuite proposte dall’ateneo tra luglio e settembre. Il palinsesto sarà arricchito anche da dibattiti live e tavole rotonde online dedicati a questioni legate all’attualità e all’inserimento nel mondo del lavoro. Si parte giovedì 11 giugno, alle ore 17.00, con il Webinar intitolato “Il lavoro che cambia: formarsi per le nuove professioni”. Introdotti da Mario Gatti, direttore Area Ricerca e Sviluppo dell’Università Cattolica, offriranno il loro contributo: Dikran Eretzian, Senior Client Director Korn Ferry Hay Group, Maria Agnese Pozzovivo, Direzione Relazioni Internazionali, Eni Spa, Rapporti con Organizzazioni Internazionali e Think Tank, Ismene Papageorgiu, responsabile Master e corsi specializzanti Milano dell’Ateneo, Elisabetta Longoni, diplomata Master Deutsch fuer die internationale Wirtschaftskommunikation.

Venerdì 12 giugno, alle ore 11, si parlerà di Diplomazia della Cultura e Carriere Internazionali. Coordinati da Federica Olivares, Director International Program in Cultural Diplomacy, interverranno Silvia Foschi, Director Patrimonio storico artistico e attività culturali, IntesaSanpaolo, Fiorella Passoni, CEO Edelman Italy, l’ambasciatore Fabrizio Lobasso, Direzione Generale per la Mondializzazione, ministero degli Esteri. Lunedì 15 giugno, alle ore 18.30, sarà la volta del talk “Sport. La tua passione, il tuo futuro” con relatori Caterina Gozzoli, Paola Abbiezzi, Paola Vago, Alessandro Bonan, Flavio Tranquillo. Martedì 16 giugno, alle ore 18.30, spazio al mondo delle risorse umane con la tavola rotonda “Costruire il talento: smart organization o smart people?” cui parteciperanno Umberto Frigelli, Consigliere nazionale per AIDP Lombardia, e i docenti dell’Università Cattolica Vincenzo Ferrante, Barbara Imperatori, Luigi Serio, Silvio Ripamonti.

Giovedì 18 giugno, alle ore 18.30, la Community Alumni dell’Università Cattolica e il sistema Alte Scuole organizza l’evento “Il domani sostenibile”. Si confronteranno in diretta su tutti i social: Ada Rosa Balzan, amministratore delegato ARBalzan e responsabile nazionale sostenibilità, Federturismo Confindustria, Elena Busetto, Country CSR & Philanthropy Lead, Medtronic, Gianluigi Zenti, Managing Director Group MRA e amministratore delegato Monti e Laghi Nuova Soc. Coop. Agricola, già fondatore e amministratore delegato, Academia Barilla. Tutti i giorni l’Open Week ospiterà webinar e aule virtuali dedicate dove si potranno ricevere informazioni dettagliate sui corsi, contenuti, programmi, stage, modalità di iscrizione, costi, opportunità di servizi e borse di studio.