Centri estivi a San Giorgio, il Comune stanzia 60mila euro

A sostegno delle molteplici iniziative di centro estivo organizzate sul territorio, il Comune di San Giorgio Piacentino (Piacenza) ha deciso di farsi parte attiva mettendo a disposizione dei singoli organizzatori una quota di 1.500 € come contributo per l’avvio dell’attività che, stante la situazione emergenziale, quest’anno comporta una serie di costi aggiuntivi.

L’Amministrazione comunale intende ringraziare “tutte le realtà che da settimane lavorano, in costante collaborazione anche con gli Uffici comunali, per allestire proposte di alto livello per bambini e ragazzi nel pieno rispetto delle linee guida che permetteranno di garantire la massima sicurezza di bambini, operatori e volontari impegnati”. Per non lasciare sole le famiglie e fornire un aiuto diretto e concreto in un momento di grave crisi anche socio-economica – spiegano -, sono stati stanziati 52.500 € per l’erogazione dei bonus comunali per i centri estivi.

Dal 15 giugno, tutte le famiglie residenti a San Giorgio che hanno iscritto i propri figli, di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 2007 al 2017), ad un centro estivo, potranno, senza limitazioni riferite all’ISEE, accedere ad un bonus comunale, voluto per l’abbattimento dei costi di frequenza (i costi di gestione dei centri estivi sono peraltro aumentati per l’applicazione dei protocolli sicurezza anti Covid-19). I bonus previsti corrispondono a: € 50 settimanali a bambino, iscritto a tempo pieno a centri estivi accreditati o non accreditati; € 30 settimanali a bambino, iscritto part time a centri estivi accreditati o non accreditati. I bonus verranno assegnati alle famiglie e liquidati direttamente al gestore per decurtare l’importo della retta settimanale (ad esempio: retta settimanale di € 100, con il contributo del Comune la famiglia ne paga solo 50 e avrà la ricevuta per 50 € per poi accedere agli altri eventuali bonus regionali e statali). Ulteriori dettagli sono presenti nell’avviso pubblico allegato (presente anche sul sito del Comune www.comune.sangiorgiopiacentino.pc.it).

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal genitore, va fatto pervenire al servizio sociale del Comune a mezzo mail (sociale@comune.sangiorgiopiacentino.pc.it) o inserendolo nell’apposita cassetta presente a lato dell’ingresso dei servizi sociali. Il modulo può essere altresì consegnato direttamente all’organizzatore del centro estivo che provvederà ad inoltrarlo al Comune. Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare al n. 0523 370700 oppure al n. 0523 370723. L’Amministrazione ricorda che oltre al bonus comunale, le famiglie hanno comunque il diritto di accedere – nel rispetto dei relativi requisiti – al bonus regionale per i centri estivi e al bonus babysitter, introdotto dal D.L. 34/2020.

A San Giorgio, durante l’estate, saranno quindi attivati ben 6 centri per bambini e ragazzi, tutti accreditati secondo i contenuti della Delibera Giunta Regionale n. 568 del 20 maggio 2020, come di seguito riportato:

– Parrocchia di san Giorgio Martire

Grest 2020 per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, dal 29 giugno al 31 luglio (tempo pieno). La Parrocchia chiede a coloro che hanno compilato il sondaggio per la disponibilità a partecipare, di CONFERMARE l’iscrizione entro GIOVEDI’ 18 GIUGNO compilando l’apposito modulo che sarà distribuito da martedì 16 giugno in Parrocchia dalle 9 alle 12. Per informazioni: 0523/371156

– Scuola materna Chiapperini

Per bambini da 3 a 6 anni, dal 3 al 31 luglio (tempo pieno). ISCRIZIONI CHIUSE per raggiungimento limite massimo di posti.

– Talipù Asilo nel Bosco (Loc. Costapelata)

Per bambini e ragazzi da 3 a 11 anni, dal 15 giugno a fine agosto. Possibilità di scegliere tra tempo pieno – fino alle 16,30 – o part-time fino alle 14,30. Per informazioni: talipuasilonelbosco@gmail.com oppure chiamare Valentina (334/7500687)

– L’officina dei Bambini presso Agriturismo Ca’ Preda

Per bambini da 3 a 10 anni, fino al 13 settembre (tempo pieno). Per informazioni: Elisa Biselli (349/7461693) – elisa.biselli@icloud.com

– Piscina di San Giorgio (Activa)

Per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, dal 22 giugno a fine agosto. Orario part-time: dalle 7:30 alle 13. L’iscrizione va fatta ogni settimana da lunedì al giovedì per la settimana successiva. Per informazioni: 0523/363214

– Asilo Arca di Noè

Per bambini da 3 a 7 anni, dal 29 giugno al 31 luglio (tempo pieno). Iscrizioni dal 15 al 26 giugno in ufficio (su appuntamento – via Vico Sachilone), tramite pagina Facebook “Nido d’infanzia Arca di Noè” o ai numeri 371/1398063 (Stefy) e 348/7484008 (resp. Stefania)

Per i ragazzi dai 14 ai 17 anni è in fase di definizione il progetto di LABORATORIO TEATRALE, in collaborazione con Manicomics Teatro: all’inizio della prossima settimana verrà pubblicato il modulo di iscrizione con modalità e tempi.