Chiaravalloti (Siap) incontra il questore Guglielmino “Dialogo proficuo”

Il segretario provinciale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) Sandro Chiaravalloti ha incontrato il nuovo questore Filippo Guglielmino, da pochi giorni in servizio a Piacenza.

“È stato un incontro davvero proficuo – riferisce Chiaravalloti – nel corso del quale è stato possibile interagire positivamente in modo collaborativo senza venir meno a ciò che un sindacato è chiamato a tutelare. Ho fatto presente al Questore che il Siap, da sempre, lotta energicamente, attraverso la difesa dei diritti contrattuali, per una ottimale qualità della vita lavorativa delle donne e uomini della polizia, convinti che ciò vuol dire maggiore sicurezza per i cittadini e la città tutta e, in particolare, per le persone più deboli e bisognose. Ringrazio il Questore Guglielmino per avermi concesso l’incontro e per la disponibilità dimostrata, confidando in un dialogo sempre costruttivo attraverso il quale difendere i diritti legittimi dei lavoratori”.

“Confidiamo, infine, in una possibile riapertura del posto di polizia dell’ospedale, per il quale il Siap ha sempre lottato, anche attraverso manifestazioni pubbliche, in quanto convinti sia un presidio essenziale in un luogo sensibile e di sofferenza: operatori sanitari e ammalati ne potrebbero davvero giovare”.