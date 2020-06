Chiude il centro covid a San Polo, Baldino “Pronti a riattivarlo in caso di seconda ondata”

Un altro passo importante nella lotta contro il coronavirus a Piacenza. È stato dimesso sabato scorso l’ultimo ospite del centro covid di San Polo, messo a disposizione – a partire dallo scorso 15 aprile – dall’Aeronautica militare, allestito in collaborazione con la Protezione civile e l’Esercito e gestito insieme a Croce Rossa, per ospitare quelle persone positive al virus e dimesse dagli ospedali che non potevano trascorrere il periodo di isolamento domestico nella loro casa.

“E’ stata una struttura essenziale – commenta il direttore generale dell’Ausl Piacenza Luca Baldino in un video pubblicato sulla pagina facebook dell’Azienda Sanitaria -, entrata in funzione proprio nel momento del bisogno per accogliere quei pazienti, clinicamente guariti ma ancora positivi, che stavamo incominciando a dimettere e non erano però in grado di rispettare l’isolamento a domicilio fino all’esaurimento della carica infettiva. Complessivamente abbiamo ospitato una quarantina di pazienti, anche 3 donne che avevano appena partorito, e fino a 22 persone positive contemporaneamente. Al momento la struttura è vuota e a partire da fine mese non sarà più attiva ma, con l’Esercito e l’Areonautica, stiamo ragionando per tenerla in stand by, in modo che, se in autunno fosse necessario, possa essere ripristinata nel giro di pochi giorni”.