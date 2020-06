Ciclismo, Gasparrini e Mantovani (VO2 Team Pink) convocate in nazionale

Lunedì le due “panterine” Junior sosteranno un allenamento in azzurro al velodromo di Montichiari

PIACENZA, 14 GIUGNO 2020 – Doppia convocazione in azzurro per il VO2 Team Pink, con le ragazze Junior che proseguono gli appuntamenti con gli allenamenti in nazionale al velodromo di Montichiari (Brescia). Domani (lunedì) il ct Edoardo Salvoldi ha convocato due “panterine” nel gruppo di atlete selezionato: la torinese Eleonora Camilla Gasparrini e la milanese Aurora Mantovani.

Nella foto, Eleonora Camilla Gasparrini (a destra) e Aurora Mantovani – a sinistra – insieme alla compagna di squadra Francesca Barale (VO2 Team Pink)

Ufficio stampa VO2 Team Pink