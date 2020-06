Ciclismo, nuovo allenamento in azzurro per quattro atlete Junior del VO2 Team Pink

Giovedì in pista per quattro “panterine” Junior del VO2 Team Pink, convocate in nazionale azzurra per un allenamento che si svolgerà nella giornata giovedì 18 giugno al velodromo di Montichiari (Brescia).

Proseguono, dunque, gli appuntamenti importanti per l’ossolana Francesca Barale, per la bresciana Silvia Bortolotti, per la torinese Eleonora Camilla Gasparrini e per la milanese Aurora Mantovani.