Ciclista investito, intervene l’elisoccorso. Trasportato a Cremona

Pedone investito lungo la strada provinciale Padana Inferiore, al confine tra Monticelli e Castelvetro in provincia di Pioacenza. L’incidente è accaduto poco dopo le 9 del 25 giugno.

Le condizioni del ferito, un uomo di 76 anni, si sono rivelate fin da subito serie, sul posto la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e l’eliambulanza da Parma. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale Unione Bassa Valdarda, che ha anche presidiato la viabilità durante l’arrivo dell’eliambulnza, con la chiusura al traffico per 10 minuti.

L’anziano, che non si troverebbe in pericolo di via, è stato trasportato a Cremona.