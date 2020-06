Cliente derubata del portafoglio in un negozio, due donne in manette

Rubano il portafogli a una donna e finiscono in manette.

Nei guai sono finite due donne, arrestate nella mattinata di mercoledì dai carabinieri del Radiomobile. Secondo quanto ricostruito, la coppia, all’interno di un esercizio commerciale, ha derubato una signora impadronendosi del suo portafogli, custodito all’interno di una borsa e contenente un centinaio di euro in contanti.

I carabinieri, allertati da alcuni clienti, sono arrivati rapidamente sul posto individuando le due donne, accompagnate negli uffici della caserma di via Beverora. Dichiarate in arresto al termine degli accertamenti, sono comparse in tribunale per l’udienza di convalida: per entrambe è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Piacenza.