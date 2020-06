Combattere il mal di testa, oggi videoconferenza con Lumen

Venerdì 12 giugno alle ore 17:00, in live-streaming, verrà trasmesso un nuovo appuntamento del ciclo InfoSALUS: “Mal di testa: oltre la cura cosa puoi fare?” organizzato da Lumen, associazione di promozione sociale di San Pietro in Cerro (Piacenza).

Secondo l’Istat il 10,8% della popolazione italiana soffre di mal di testa o cefalea ed emicrania ricorrente. Sebbene possa verificarsi a tutte le età, la sua prevalenza raggiunge un picco nella fascia d’età compresa fra i 25 e i 39 anni. L’impatto sociale di questa patologia è elevato sia per i costi diretti – indagini diagnostiche e cure – sia per quelli indiretti – perdita di giornate lavorative e di produttività. Come curarla efficacemente? I farmaci per trattare e prevenire il mal di testa spesso non danno risultati soddisfacenti e hanno spiacevoli effetti collaterali, oltre a rappresentare un inquinante ambientale emergente. Il convegno approfondirà i fattori di rischio e le potenzialità dello stile di vita. Le misure legate allo stile di vita riducono in modo importante l’insorgenza del mal di testa, aiutano a prevenire e ridurre cefalee ed emicranie ricorrenti e rappresentano una via più sostenibile anche dal punto di vista ambientale.

InfoSALUS ancora una volta propone strategie che rappresentano un ponte fra le persone e le migliori conoscenze con l’obiettivo di favorire una migliore qualità della vita.

Il tema sarà affrontato da Milena Simeoni – ideatrice del progetto SALUS e direttrice didattica della Scuola di Naturopatia LUMEN, dal dr. Lorenzo Del Moro dottore in medicina e chirurgia e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute e dalla dr.ssa Eugenia Rota, direttrice della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Novi Ligure (AL).

L’intervento della dr.ssa Eugenia Rota descriverà i differenti tipi di mal di testa, illustrando gli attuali protocolli farmacologici applicati. Ne evidenzierà i limiti e le possibili alternative non farmacologiche riconosciute dalle attuali prove scientifiche.

“Esporrò come, nonostante un numero crescente di persone si rivolga alla Medicina Tradizionale e Complementare (T&CM), gli studi clinici sull’efficacia di tale approccio nella prevenzione della cefalea hanno fornito prove considerate complessivamente di basso livello, secondo i criteri della Evidence-Based Medicine (EBM)”. Per tale ragione é importante investire nella ricerca di efficacia di queste metodologie.

Il dr. Lorenzo del Moro parlerà di come l’emicrania e le cefalee primarie originino da processi multipli. “Per comprenderle e trattarle adeguatamente” ha detto il dr. Del Moro “è necessario un approccio integrale che guardi il complesso dell’individuo, non il singolo organo o la singola molecola”. “Nel mio intervento esplorerò la complessa fisiopatologia del mal di testa per capire quali siano le migliori strategie non farmacologiche per la sua cura e prevenzione”.

L’intervento della naturopata Milena Simeoni esporrà la strategia SALUS per la risoluzione e prevenzione del mal di testa, proponendo un cambio di paradigma che metta al centro la promozione di sani stili di vita e la sostenibilità ambientale, attualmente poco o per niente considerati nelle linee guida europee ed italiane. “Le recenti prove scientifiche sul collegamento tra il benessere intestinale e il mal di testa, per esempio, dimostrano l’efficacia di molte pratiche legate alla medicina tradizionale. Così come non va trascurata la modificazione nella percezione del dolore che alcune pratiche meditative possono garantire”. Concluderà illustrando brevemente un progetto di ricerca sull’efficacia della naturopatia nel trattamento e nelle prevenzione delle cefalee primarie.

Il convegno ancora una volta è organizzato da Lumen, associazione di promozione sociale di San Pietro in Cerro (PC) in qualità di ente capofila della Rete Europea SALUS, in collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza del Parlamento Europeo di Milano. La Rete, attualmente formata da più di 40 organizzazioni provenienti da 10 paesi europei, ha visto nel dicembre 2019 a Strasburgo la creazione di un Interest Group presso il Parlamento Europeo susalute, sostenibilità ambientale e sani stili di vita. L’Interest Group è formato da sette eurodeputati di diverse nazioni e gruppi politici: Eleonora Evi (NA) in qualità di presidente,Patrizia Toia (S&D), Rosa D’Amato (NA), Mara Bizzotto (ID), Carlo Fidanza (ECR), Sirpa Pietikainen (EPP) e Tilly Metz (Greens). (nota stampa Lumen)

Appuntamento in streaming venerdì 12 giugno ore 17

https://www.youtu.be/RhltxarSJzw