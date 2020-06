Come gestire correttamente il cane in città: al via un ciclo di incontri alla Galleana

Si è svolto sabato 6 giugno, al Parco della Galleana di Piacenza, il primo di una serie di incontri volti a dare indicazioni pratiche sulla corretta gestione e conduzione del cane in ambito urbano.

Alla presenza del vicesindaco di Piacenza, Elena Baio, alcune decine di proprietari di cani hanno potuto seguire le istruzioni ed i consigli degli istruttori di “Abbaia con Noi”, presso il campo dei Tartufai Piacentini posto all’interno del parco cittadino. L’iniziativa è stata organizzata da Laboratorio Verde Piacenza, Guardie Zoofile di Fareambiente, Associazione Tartufai Piacentini e la asd “Abbaia con Noi”.

“Gli incontri – fanno sapere gli organizzatori – si protrarranno fino a settembre, tempo permettendo, sempre sabato dalle 11 alle 12 circa. Possono partecipare tutti i proprietari – con mascherina – di cani, presentandosi in loco con il proprio animale, legato al guinzaglio (consigliato guinzaglio semplice di 1/1.5mt). Il comune di Piacenza – fanno sapere gli ideatori – è in procinto di concedere il patrocinio alla manifestazione e in progetto ci sono percorsi destinati al rilascio di attestato per la corretta conduzione del cane in ambito urbano”.