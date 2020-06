Come prevenire l’infezione da Covid: filastrocche in musica per spiegarlo ai bambini

L’Unità operativa di Neuropsichiatria e psicologia dell’infanzia e adolescenza (UONPIA) del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche ha realizzato una breve filastrocca che racconta in modo divertente ai bambini come si deve accedere al servizio e mettere in atto i comportamenti corretti e utili prevenire l’infezione da Covid19. Testo, musica, disegni e montaggio sono originali e creati da ragazzi e operatori del servizio.

Questa modalità di comunicazione è stata scelta non solo perché accattivante e agile nella visualizzazione ma soprattutto perché è dimostrato scientificamente che il “ video modelling” è una delle tecniche che permette l’apprendimento di comportamenti funzionali agendo sulla motivazione dei ragazzi (piacere sensoriale) e sui loro punti di forza ( il canale visivo). Questo permetterà a chiunque ( anche ai bambini che non afferiscono al servizio) di vedere il breve filmato e così da abituarsi a indossare la mascherina, a mantenere la giusta e soprattutto a riconoscere gli operatori che indosseranno i dispositivi di protezione individuali.