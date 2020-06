Comitato Rete “Bene l’accordo anti-degrado alla Farnesiana tra Acer e Protezione Civile”

“In merito all’accordo raggiunto tra Acer e Protezione Civile per un presidio di quest’ultimi nelle zone più soggette a vandalismo e degrado, specialmente in via Marinai d’Italia, il Comitato “Rete” plaude all’iniziativa”.

Così in una nota Manuel Radaelli, presidente del comitato attivo nel quartiere Farnesiana di Piacenza: “L’accordo tra Acer e Protezione Civile rappresenta un’ottima possibilità di rilancio e di prevenzione contro gli episodi di criminalità – aggiunge -, specialmente per quanto riguarda via Marinai d’Italia. È un altro passo per costruire tutti assieme il rilancio del quartiere. Inoltre, siamo contenti che il Comune, tramite anche mozioni di consiglieri, si stia finalmente muovendo”. “Tuttavia, ci teniamo a precisare – continua Radaelli – che questa ripresa dell’interesse per la Farnesiana è frutto del lavoro avviato da noi assieme ai residenti e delle pressioni fatte su Acer e Comune affinché si riportasse l’attenzione su quelle vie che negli anni hanno subito un veloce ed inesorabile declino”.

E ancora: “Coi residenti abbiamo infatti avviato un lavoro di decoro da un lato e di educazione civica e sensibilizzazione alla cura del quartiere dall’altro. Parallelamente al lavoro che svolgerà la Protezione Civile, noi daremo ancora più forza a queste nostre iniziative, che hanno avuto anche un risultato mediatico non indifferente, a conferma che i cittadini della Farnesiana puntano ad un ritorno alla normalità”. Conclude il presidente di “Rete”: “Naturalmente siamo pronti a cogliere eventuali proposte di collaborazione per alleggerire ed ottimizzare il lavoro di tutti, sfruttando anche la rete di conoscenze e di punti di riferimento che abbiamo costruito, sia per quanto riguarda i gesti di solidarietà in favore delle fasce più deboli, che per il lavoro di riqualificazione generale”.