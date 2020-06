Commercianti protagonisti delle dirette social di Vita in Centro a Piacenza

Riprendono le dirette social di Vita in Centro a Piacenza. Dopo le interviste a influencer su temi legati alla ripartenza del commercio e del turismo, ora è la volta di dare la parola ai commercianti del centro storico.

12 esercizi commerciali del centro tra quelli più attivi su Instagram saranno protagonisti delle dirette, che dal profilo di Vita in Centro a Piacenza intratterranno i follower da lunedì 29 giugno fino a fine settembre. Sarà l’occasione per offrire consigli e spunti su abbigliamento, accessori, casa, cibo e molto altro, per parlare di temi legati al commercio locale e alla ripartenza di negozi, bar e ristoranti. Come sempre, gli spettatori potranno fare domande in diretta; il programma degli appuntamenti sarà pubblicato sui canali social e sul sito del progetto. I commercianti del centro interessati a partecipare possono scrivere a info@vitaincentroapiacenza.com.

Tutti i commercianti coinvolti nelle dirette aderiscono a “Compra e vinci – Piacenza riparte con te”, il concorso che premia la fedeltà di chi acquista in centro storico con buoni spesa da 100 a 500 euro. Info e iscrizioni su https://www.vitaincentroapiacenza.com/concorso.

Vita in Centro a Piacenza è un progetto della Cabina di Regia per lo sviluppo del centro storico, che unisce Comune di Piacenza (assessorato al commercio), Confcommercio Unione Commercianti, Confesercenti, CNA e Camera di Commercio, gestito da Iscom Group.