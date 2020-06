Commissione “rilancio”, frizioni tra i consiglieri “Scarso preavviso e orario poco consono a chi lavora”

Doppia commissione “rilancio”, in programma il 23 giugno alle 16, la convocazione del presidente Ivan Chiappa innesca subito qualche frizione tra i consiglieri di Piacenza.

All’ordine dei giorno un tema non di poco conto: come utilizzare le risorse stanziate dal Governo per le zone maggiormente colpite per il coronavirus, un tesoretto da oltre 6 milioni. Il 23 nella seduta congiunta delle commissioni sviluppo economico e servizi sociali dovranno esaminare le proposte sul tavolo.

Per alcuni consiglieri di minoranza, però, occorre rivedere tempistica e orario dei lavori.

“Ma quante volte devo ricordare che alle 16 la gente lavora – replica via mail il capogruppo Dem Stefano Cugini -. Questa è assoluta mancanza di rispetto istituzionale. Ormai è inutile contare sul buon senso e la collaborazione”.

“Mi spiace ma – segue a ruota Sergio Dagnino (M5s) – causa il poco preavviso e l’orario indicato non potrò essere presente”.