“Compra e vinci”: buoni acquisto in palio per chi fa shopping in centro

È partito nei giorni scorsi il Concorso a premi “Compra e vinci – Piacenza riparte con te”.

L’iniziativa fa parte di una serie azioni di promozione e marketing sviluppate per la valorizzazione commerciale del centro storico nell’ambito del Progetto “Ci vediamo in centro a Piacenza”. Le azioni sono dirette dalla Cabina di Regia che vede riuniti insieme Comune di Piacenza (assessore Cavalli e uffici Commercio), CCIAA e le associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e CNA con il contributo del Comune di Piacenza e della Regione Emilia Romagna (L.r. 41/97). Promotore è Iscom Group, soggetto gestore del progetto.

Il concorso “Compra e vinci – Piacenza riparte con te” premierà 10 clienti con buoni acquisto spendibili direttamente dai vincitori presso le attività del centro che hanno aderito. “Vuole essere un segno di ripartenza – spiegano i promotori -, una delle iniziative che accompagnano il sistema commerciale del cuore pulsante della città nei primi mesi di riapertura delle attività al pubblico, insieme a campagne di comunicazione come “Piacenza resta a casa – negozi attivi”, “Piacenza riparte con te in sicurezza”, “Piacenza riparte con te – compra locale” e alla campagna rivolta ai giovani per il rispetto delle regole nei locali,

COME FUNZIONA – Tutti coloro che, entro il 15 settembre 2020, faranno almeno 20 acquisti del valore minimo di 10 euro cadauno (al massimo 5 acquisti per singolo esercente), nei negozi del centro storico aderenti (che espongono la vetrofania apposita) partecipano all’estrazione di 10 buoni acquisto di valore compreso fra 100 e 500 Euro che potranno spendere entro l’anno 2020 in una delle attività aderenti.

La modalità è interamente on line; non sono necessarie tesserine o carte. Per partecipare occorre collegarsi a vitaincentroapiacenza.com/concorso, compilare l’apposito form di iscrizione con i dati personali e caricare gli scontrini/ricevute fiscali raccolti (numero, data, importo). Tutti coloro che avranno caricato 20 scontrini validi (al massimo 5 scontrini per esercizio) acquisiranno una partecipazione all’estrazione finale.

Cosa si vince? 10 “buoni acquisto” del valore complessivo di 2.100 Euro da spendere entro l’anno 2020 in una delle attività aderenti: 1° premio: buono acquisto di 500 euro; 2° e 3° premio: buono acquisto di 300 euro; 4°, 5° 6° premio: buono acquisto di 200 euro; 7°, 8°, 9° e 10° premio: buono acquisto di 100 euro

Come si vince? Fra tutte le partecipazioni pervenute entro le ore 23.59 del 15/09/2020 sarà effettuata l’estrazione di 10 nominativi vincenti entro il 30 settembre 2020. I vincitori riceveranno comunicazione dell’avvenuta vincita tramite email. Sarà sufficiente rispondere alla mail indicando l’attività aderente al concorso dove si intende spendere il “buono acquisto” e presentare documentazione di mail ricevuta all’esercente. Nb. E’ possibile spendere il buono acquisto in una sola attività aderente anche in più momenti ma entro il 31/12/2020.

Il regolamento completo è pubblicato sulla pagina di vitaincentroapiacenza.com/concorso.