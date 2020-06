Conad Alsenese, Giacomo Rigoni confermato come vice coach. A lui anche la Under 19

Inizia a prendere forma la nuova Conad Alsenese, formazione piacentina di volley che si appresta a vivere la sua seconda stagione consecutiva in B1 femminile dopo l’ottima esperienza dei mesi scorsi. I primi passi ufficiali della società del presidente Stiliano Faroldi vanno nella direzione dello staff tecnico, con il sodalizio che – dopo aver annunciato l’arrivo di Alessandro Della Balda nel ruolo di primo allenatore – ufficializza ora la conferma di Giacomo Rigoni nel ruolo di vice coach.

Milanese classe 1979, Rigoni si appresta a vivere il suo secondo anno in gialloblù dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, quando ha affiancato in panchina Simone Mazza contribuendo al sesto posto provvisorio in B1 al momento della sospensione dei campionati a causa del Coronavirus. In precedenza, da allenatore per lui un’esperienza triennale tra Sarroch (under 14 mista) e Saronno (under 18 e under 12 femminile) e ancor prima una fiorente carriera da schiacciatore, costellata tra l’altro da 14 stagioni tra A1 e A2 vestendo le maglie di Cuneo, Crema, Cagliari, Gioia del Colle, Perugia, Reggio Emilia e Milano.

“Per la conferma – spiega il direttore sportivo della Conad Alsenese, Luca Baldrighi – se ne n’era parlato già prima del Coronavirus. Giacomo è una persona molto equilibrata, è un professionista e ha avuto l’umiltà di mettersi a disposizione e accrescere il suo bagaglio culturale da allenatore. E’ molto disponibile in allenamento ed è un valore aggiunto in panchina, rappresentando un supporto al primo allenatore. Gli verrà affidata anche la nostra formazione under 19 quindi avrà una grande responsabilità: crediamo nelle sue capacità e nel suo modo di lavorare, essendo un allenatore che ama stare in palestra e al contempo lavora e si diverte. C’erano dunque tutte le premesse per rinnovare la collaborazione: Rigoni e Della Balda sono una coppia di allenatori molto importante a supporto della società, non solo per la prima squadra. Nel caso di Giacomo, abbiamo deciso di investire concretamente anche sulla figura del secondo allenatore perché crediamo nelle sue capacità e nelle sue ambizioni”.

“Nella scorsa stagione – riavvolge il nastro Giacomo Rigoni – è servito un po’ di tempo per amalgamare la squadra, poi si è formato un bel gruppo che ha permesso di lavorare bene in palestra. I frutti si stavano vedendo, il gioco era in crescita e stavamo disputando un buon campionato, che si è chiuso anzitempo con il nostro sesto posto. Anche nella prossima annata con un progetto diverso sarà importante ricreare il gruppo; Alessandro Della Balda non lo conoscevo, ma anche perché è da poco che alleno, però mi ha fatto una buona impressione, è un tecnico con le idee chiare in testa. Personalmente, avrò anche l’incarico di primo allenatore dell’under 19, una sfida interessante dove cercheremo di far crescere ogni ragazza”.

Nella foto di Fabio Gruppi, Giacomo Rigoni (Conad Alsenese)