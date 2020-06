Confindustria, il 25 giugno la 75esima assemblea ordinaria: inizia l’era Rolleri

Il prossimo 25 giugno – con inizio alle ore 11 in forma privata – presso la sede di Via IV Novembre, si terrà la 75° assemblea ordinaria di Confindustria Piacenza.

“Nel corso dell’annuale incontro – informano gli industriali piacentini – il presidente Alberto Rota traccerà il bilancio dei suoi 5 anni di mandato e si procederà con la elezione del Presidente per il quadriennio 2020-2024. Il candidato unico è Francesco Rolleri, designato dal Consiglio al termine della consultazione degli associati, che si presenterà con la squadra dei Vice Presidenti. Rolleri, che ha tenuto per sé le deleghe sul Marketing Territoriale, Internazionalizzazione, Sinergie per lo sviluppo, Credito e finanza, nei prossimi 4 anni sarà affiancato da Valter Alberici ( Ricerca Innovazione e capitale umano); Claudio Bassanetti (Progetti speciali di valorizzazione del patrimonio pubblico, di contrasto agli effetti dell’emergenza Coronavirus (tavolo provinciale Covid e finanza di progetto); Antonio Cogni (Pianificazione strategia infrastrutture e smart city); Erika Colla (Agroalimentare – Made in Piacenza – Alta Gamma); Nicola Parenti (Energia, Transizione energetica e sostenibilità)”.

Alle ore 15 è prevista la proclamazione degli eletti che potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook di Confindustria Piacenza.