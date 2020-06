Covid, 4 arresti delle Fiamme Gialle per violazioni lockdown

La nota stampa della Gdf di Piacenza

IL BILANCIO OPERATIVO NELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 – Il Colonnello Sanapo ha sottolineato come la commemorazione, oltre che per ricordare i valori fondanti dell’istituzione, è anche il momento per riconoscere il giusto merito alle donne e uomini in divisa per la dedizione con cui hanno compiuto il proprio servizio, in modo particolare a quelli che recentemente sono stati impegnati in prima linea nel far rispettare le disposizioni, emanate dalle autorità, per il contenimento della pandemia da covid-19.

A riguardo, quale bilancio operativo nello stato di emergenza da covid19, a partire dallo scorso mese di marzo sono stati controllati 5740 soggetti; quasi un centinaio le persone denunciate, a vario titolo, per violazioni commesse nel periodo di lockdown, di cui 4 tratte in arresto. 60 sono stati i controlli effettuati nei confronti di altrettanti esercizi commerciali di cui 17 segnalati all’autorità giudiziaria competente; nel settore della contraffazione e della sicurezza prodotti sono state sottoposte a sequestro circa 1.700 mascherine da parte dei reparti operanti. In ultimo il Comandante Provinciale ha delineato gli scenari futuri del Corpo il quale, in una fase post covid-19, è chiamato a rinnovarsi ed a misurarsi con sfide moderne, impegnative, delicate ed estremamente complesse.

La Guardia di Finanza, quale unica forza di polizia economico-finanziaria del Paese, dovrà supportare l’operazione di rilancio economico del sistema produttivo nazionale, intercettando e neutralizzando, per tempo, ogni tentativo di infiltrazione o ingerenza delle organizzazioni criminali nel circuito imprenditoriale. Avrà il compito di bloccare l’ingresso di capitali illeciti nell’economia legale del Paese, frutto di prestiti usurai o rilevazione, da parte di gruppi criminali senza scrupoli, di imprese in condizioni di disagio economico e vulnerabilità finanziaria. Dovrà vigilare affinché il flusso di denaro messo in campo, per arginare la sofferenza economica di molte famiglie, siano destinati alle categorie più fragili e non siano preda di operatori disonesti.

Dovrà perseguire, senza sosta, nel contrastare con determinazione e capacità investigativa, le forme più insidiose e riprovevoli di evasione ed elusione fiscale, anche di natura internazionale, che possono vanificare il contributo ed il lavoro delle tantissime persone oneste che partecipano al regolare funzionamento della nostra società. Agirà per proteggere le forze produttive sane, impedire che gli sforzi e i sacrifici comuni siano compromessi da deleterie logiche affaristiche chiudendo la porta alle organizzazioni malavitose che, in un momento di crisi economica di tale proporzione, rischiano di attecchire e proliferare.

Il Colonnello Sanapo ha chiuso manifestando un sentimento di gratitudine a Sua Eccellenza il Prefetto, a tutte le istituzioni locali, all’Autorità Giudiziaria ed alle altre forze di polizia con le quali, quotidianamente, le fiamme gialle piacentine operano in un clima di reciproca collaborazione ed in perfetta sinergia.