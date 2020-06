Covid19, una nuova opportunità per il fisco?, webinar in collaborazione con la Cattolica

Martedì 9 aprile alle ore 15 e 30 si terrà un webinar – on line – sul tema “Covid19, una nuova opportunità per il fisco?”, un seminario in videoconferenza con i professionisti del settore per comprendere le novità fiscali dei “decreti Covid”.

L’evento moderato dal prof. Marco Allena, associato di Diritto tributario dell’Università Cattolica, è organizzato dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza in collaborazione con gli ordini dei commercialisti di Piacenza, Lodi e Cremona. Oltre agli ospiti di primo piano, l’evento vedrà la partecipazione dell’Avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate. Con lui, oltre alla Preside della Facoltà, Anna Maria Fellegara, interverranno i responsabili tax a livello mondiale di Ferrero, Barilla e Luxottica, numerosi docenti universitari (tra gli altri, Marco Miccinesi, Thomas Tassani,Guglielmo Maisto), professionisti e autorevoli opinionisti della stampa specializzata.