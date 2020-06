Cresce (di poco) la popolazione in provincia, ancora in calo gli italiani. I DATI per Comune

Cresce (di poco) la popolazione in provincia di Piacenza: sono 134 – dati al 31 dicembre 2019 – i residenti in più rispetto al 2018, per un totale di 287.791 persone, di cui 141.066 maschi (il 49%) e 146.725 femmine (il 51%). Un incremento dello 0,05%: in particolare, la popolazione maschile cresce di 240 unità mentre quella femminile diminuisce di 106.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE PER COMUNE

E’ l’Ufficio Statistica dell’Amministrazione Provinciale a pubblicare i dati della popolazione nei comuni piacentini, così come risultano dalle liste anagrafiche comunali (LAC) elaborate per la rilevazione della Regione (che – lo ricordiamo – è diversa da quella dell’Istat). Entrando nel dettaglio, alla fine del 2019 gli stranieri residenti sono 43.422, e risultano in aumento di 930 unità (+2,2%), arrivando così ad incidere per il 15,1% sul totale della popolazione (erano il 14,8% nel 2018). Cala invece anche nel 2019, sulla scia del 2017 e del 2018 (e dopo la parentesi degli anni 2015/2016 contrassegnata da un leggero recupero), la popolazione di nazionalità italiana, 796 residenti in meno (-0,3%).

Passando alle variazioni 2018-2017 a livello comunale, a Piacenza la popolazione totale è cresciuta di 336 residenti (+0,3%), grazie soprattutto all’apporto di quella straniera (+579 unità), aumentata del 2,9%. Oggi nella città capoluogo l’incidenza degli stranieri (oltre 20.500) sul totale della popolazione residente è del 19,7% (era il 19,2% un anno prima). La dinamica demografica è stata comunque più positiva a Castel San Giovanni, il comune contraddistinto dalla maggior quota di stranieri a livello provinciale (22,8% dei residenti totali), registrando un +0,8% per la popolazione complessiva (+117 unità), ed un +4,7% per quella non italiana (+143 unità). Si riduce invece la popolazione a Fiorenzuola (-0,6%, circa 100 abitanti in meno), anche a seguito della contrazione dei residenti stranieri (-0,9%), e che li porta ad incidere sul totale per il 17,4%. Rottofreno infine, l’altro comune al di sopra dei 10mila abitanti, risulta stabile a livello demografico rispetto all’anno precedente (-0,04%), nonostante la flessione del 2,8% della componente straniera.

Tra gli ambiti comunali di fascia demografica minore, emerge in territorio montano lo sviluppo della popolazione nel comune di Travo (+1,7%), qui grazie all’aumento della componente italiana, dato che quella straniera rimane su livelli sostanzialmente immutati. Prosegue d’altro canto lo spopolamento nelle altre aree della fascia appenninica, essendo generalizzata in questo contesto una contrazione dei residenti, -1,3% in media, con variazioni comprese tra -0,7% in Alta Val d’Arda e -3,2% in Alta Val Trebbia. Debolmente positiva è risultata invece la variazione di popolazione, sempre tra il 2018 e il 2019, nel complesso dei comuni di pianura e in quelli di collina, con un +0,1% in ciascun ambito.

Dall’analisi dei dati emerge infine che i Comuni che hanno segnato i tassi più elevati di sviluppo demografico sono stati Sarmato (+2,3%), Gazzola e Travo (entrambi a +1,7%). I comuni che all’opposto evidenziano le maggiori variazioni negative di popolazione sono tutti dell’Appennino, Zerba (-5,5%), Ottone (-4,9%) e Ferriere (-3,2%). Anche Besenzone che appartiene alla fascia di pianura segna però un calo piuttosto accentuato (-3,1%). I Comuni dove nel corso del 2019 cresce la popolazione complessiva sono 15, su un totale di 46 (il 30%); quelli che registrano un incremento della sola popolazione straniera sono invece 18 (40%). Erano 24 un anno prima (52%).