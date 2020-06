Croce Rossa, sanificazione gratuita di ambulanze e locali grazie alla start up Studi Magnetici

Sabato 6 giugno 2020, alle ore 10:30, l’azienda Studi Magnetici, start up innovativa associata a Confindustria Piacenza che realizza apparati e dispositivi medicali per il benessere della persona, effettuerà una sanificazione gratuita delle autoambulanze e dei locali presso la sede di Croce Rossa Piacenza attraverso il dispositivo Esaflux, ideato e realizzato dalla stessa start up.

“Il dispositivo – spiega Studi Magnetici – brevettato, unico a livello internazionale per rapidità ed efficacia, sanifica in 7 secondi un ambiente di oltre 30 metri quadrati, verifica durante la sanificazione mediante raggi UVGI il livello di irraggiamento delle superfici da trattare in modo da garantire la massima efficacia del processo, garantendo un’efficacia pari al 99,98%”.