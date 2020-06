Da Piacenza a Los Angeles, per aiutare gli ultimi come psicoterapeuta. E’ la coraggiosa scelta di vita di Margherita Mera: dopo gli studi superiori al Romagnosi, si è iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione dell’università Cattolica della nostra città.

Come racconta a Sabrina Cliti, nell’intervista pubblicata su CattolicaNews.it, Margherita racconta di aver capito da ragazza quanto potesse essere importante avere un adulto di riferimento, durante un’età così particolare. “Io volevo essere quella persona per qualcun altro, dare indietro quello che a mio tempo ho ricevuto” dice. Proprio l’università Cattolica le ha fornito gli strumenti con i quali realizzare il suo obiettivo, concretizzato anche attraverso l’esperienza degli Educatori di Strada. Un’esperienza che l’ha spinta a trasferirsi a Los Angeles, California, per ottenere un master in Marriage and Family Therapy.

Qui, ora, lavora come “psicoterapeuta con le famiglie più marginalizzate della città di Los Angeles (persone immigrate, comunità LGBTQAI+, affiliate a gang, sopravvissute a traumi multipli e abuso, per citare alcune delle categorie più significative), lavoro intenso che sa donare immense soddisfazioni”.