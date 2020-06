Dal 13 giugno riaprono i musei di Piacenza, ogni venerdì sera visite guidate al Farnese

Sabato 13 giugno riaprono i musei civici di Palazzo Farnese e di Storia Naturale a Piacenza. Inoltre, dal 12 giugno al 31 luglio ogni venerdì sera, Musei di Palazzo Farnese aperti al pubblico con visite guidate contingentate a tema dalle 21 alle 23.

L’orario di apertura, in vigore sino al 31 luglio, è il seguente: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. I visitatori, che entreranno in numero contingentato in base alla capienza delle sale, dovranno indossare la mascherina, utilizzare i gel disinfettanti posti all’ingresso e mantenere le distanze di sicurezza. Dal 12 giugno, ogni venerdì sera fino al 31 luglio, visite guidate contingentate a tema dalle 21 alle 23. Di seguito il programma:

12 giugno

Storia di un palazzo : Margherita e la costruzione di Palazzo Farnese

presentazione di Antonella Gigli, direttrice dei musei

19 giugno

Da Firenze a Piacenza : il viaggio e la storia del tondo di Botticelli

presentazione di Antonella Gigli, direttrice dei musei

26 giugno

Il ritratto specchio dell’anima : un percorso nella ritrattistica delle collezioni civiche

3 luglio

L’ultima dei Farnese : Elisabetta da duchessa di provincia a regina di Spagna

10 luglio

I grandi protagonisti della dinastia Farnese : papa Paolo III e Alessandro

17 luglio

Un viaggio lungo i secoli : scoprire la collezione delle carrozze

24 luglio

Tavole sontuose e mense frugali : la collezione di ceramiche e vetri

31 luglio

Piacenza preromana, in attesa della nuova sezione

Costo del biglietto: 3 euro

Prenotazione richiesta entro il venerdì mattina telefonando al n. 0523 – 492658 o scrivendo all’indirizzo mail info.farnese@comune.piacenza.it