Dal 3 giugno la “Wolf’s Swimmers” (nuoto master) torna in acqua nel rispetto delle norme anti-Covid

Con la riapertura degli impianti sportivi riprendono gli allenamenti della “Wolf’s Swimmers” (nuoto categoria Master), associazione sportiva dilettantistica di Fiorenzuola.

La ripresa delle attività è in programma mercoledì 3 giugno alle ore 21 in piscina a Fiorenzuola, in via Barani.

Previsti tre allenamenti a settimana, nei mesi di giugno e luglio: lunedì, mercoledì e venerdì, sempre la sera dalle ore 21.