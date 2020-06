“Dal centrodestra proposte concrete, l’opposizione faccia meglio i conti”

“Chi pensava di potere rinfacciare al centrodestra ritardi nell’erogazione dei fondi straordinari per l’emergenza Covid, è stato servito a dovere. Il Sindaco Barbieri ha presentato, infatti, alle commissioni consiliari un piano dettagliato di interventi, tutti condivisibili, aventi l’obiettivo di non lasciare indietro alcuno dei colpiti dalla crisi”.

Lo affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia che hanno partecipato alla riunione congiunta delle predette commissioni. “Se si vuol fare della polemica per il gusto di farla – affermano Cerretti, Soresi e Zanardi – si segua pure il consigliere Rabuffi, cui suggeriamo di fare meglio i conti prima di affermare che i contributi destinati alla riduzione della tassa rifiuti sono inferiori a quelli riservati agli interventi di welfare. Se, invece, ci si vuole confrontare nel merito, allora non si può negare che la concretezza dei progetti presentati nulla ha a che spartire con giaculatorie propagandistiche prive di contenuti reali di cui spesso il teatrino della politica abbonda”.

“Ora, proprio perché le idee ci sono e i progetti pure, occorre approvare quanto prima la variazione di bilancio per consentire che si dia corso tempestivamente alle meritorie iniziative proposte. L’appoggio di Fratelli d’Italia – conclude la nota – è pieno ed incondizionato e non possiamo esimerci di ringraziare per l’attività profusa al riguardo sia il sindaco Barbieri, sia l’assessore Passoni”.