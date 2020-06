Dal Club Veicoli Storici di Piacenza materiale di pulizia e casette per gli amici a 4 zampe

Solidarietà per gli animali da compagnia ospiti del canile di Montebolzone e del gattile di Piacenza arriva dal Club Veicoli Storici di Piacenza, che nei giorni scorsi ha consegnato alle due strutture materiale di pulizia e due casette per gatti.

Il gesto è frutto di una decisione assunta dal consiglio direttivo del sodalizio piacentino all’inizio dell’anno che, oltre che prendersi cura delle vetture d’epoca, ha deciso di portare un aiuto concreto anche agli amici a 4 zampe. “Abbiamo contattato le due strutture all’inizio dell’anno – fanno sapere dal Club Veicoli Storici di Piacenza – chiedendo quali fossero le rispettive esigenze. Purtroppo, la drammatica emergenza Covid-19 ha rallentato questa iniziativa, ma non appena è stato possibile, abbiamo provveduto a consegnare il materiale detergente, disinfettanti e detersivi al Canile di Montebolzone e due nuove cucce al gattile di Piacenza”.

“Riteniamo sia un piccolo, ma doveroso impegno per venire incontro alle esigenze dei nostri amici animali e per ringraziare coloro che si occupano del loro benessere. Abbiamo già in previsione altre iniziative simili, nei confronti di altre realtà del nostro territorio e speriamo di portarle a termine in breve tempo”.