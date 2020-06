Dal Rotary Club di Fiorenzuola un videoproiettore per il Centro Giovani di Moroto

La pandemia non ha interrotto l’amicizia fra Africa Mission Cooperazione e Sviluppo e il Rotary Club di Fiorenzuola.

Nel pomeriggio del 24 giugno nella sede del Movimento si è infatti svolta la consegna di un videoproiettore laser donato dal Club per il Centro Giovani di Moroto: lo strumento è stato acquistato con i fondi raccolti durante la cena degli auguri di Natale che il Rotary di Fiorenzuola aveva organizzato al ristorante Cascina Scottina di Cadeo. La pandemia e il lockdown hanno reso impossibile la consegna che è avvenuta ora alla presenza del direttore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo Carlo Ruspantini, del presidente attuale del Rotary di Fiorenzuola Francesco Timpano e di Cristian Sartori, project manager di Inside Srl (la ditta che ha fornito il videoproiettore) e rotariano. Presenti anche Fausto Arzani, che raccoglierà il testimone della presidenza del Club dall’1 luglio, e Stefano Sfulcini, già presidente qualche anno fa.

“Per noi è una donazione preziosa – spiega Ruspantini – che va a sostenere una realtà in cui quotidianamente 150 giovani svolgono attività educative e ricreative. Nel Centro di Moroto in gennaio 800 ragazzi hanno celebrato la Giornata mondiale della gioventù, 1200 bambini hanno partecipato a diversi tornei sportivi, 500 ragazzi hanno ricordato don Vittorione nel 25esimo della morte e altri 400 sono stati sensibilizzati contro abusi e violenze. Un videoproiettore è un dono importante per noi che sancisce ancora una volta la vicinanza con il Rotary Club Fiorenzuola già attestata coi passati presidenti Stefano Sfulcini e Rinaldo Onesti”.

“Siamo contenti di poter consegnare questo videoproiettore – spiega Timpano . lo facciamo ora, seppure con un po’ di ritardo sui tempi a causa della pandemia. Lo scorso Natale abbiamo deciso di dedicare la nostra tradizionale cena degli auguri ad Africa Mission perché la consideriamo una realtà solidale d’eccellenza nel nostro territorio: i fondi raccolti in quell’occasione sono stati destinati all’acquisto di questo macchinario”. A tratteggiarne le caratteristiche è stato Sartori: “Si tratta di un videoproiettore laser – spiega – che non avendo il problema dell’usura della lampada di fatto non ha costi di gestione. È un apparecchio molto luminoso, ha cinquemila lumen ed è decisamente all’avanguardia”.

L’amicizia tra Africa Mission Cooperazione e Sviluppo e il Rotary Club di Fiorenzuola va avanti da diverso tempo: tre anni fa, sotto la presidenza di Sfulcini, il Club aveva donato un’ambulanza destinata all’Uganda al Movimento fondato da don Vittorio Pastori.