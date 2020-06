Danni da fauna selvatica, Tagliaferri (FdI) “Si stabilisca come risarcire le aziende agricole”

“Stabilire, in accordo con le altre Regioni, come attivare i risarcimenti economici alle aziende agricole per i danni da fauna selvatica nel periodo del blocco”.

A chiederlo, con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia, che rileva “come nella fase di lock down ci sia stato un rallentamento delle attività di contenimento”. Il consigliere chiede quindi l’attuazione degli indirizzi comunitari: “l’Unione europea – commenta -, infatti, ha stabilito che i risarcimenti dovuti alle imprese agricole per i danni da fauna selvatica siano considerati fuori dalle disposizioni che vietano gli aiuti di stato”. L’esponente di Fdi sollecita anche “l’attivazione di piani di abbattimento e di controllo straordinario per riequilibrare la densità degli animali nel territorio (prevedendo anche l’utilizzo dei cosiddetti coadiutori, operatori abilitati dalle amministrazioni regionali)”. Chiede poi “di consentire alle aziende agricole di attuare tutte le forme di prevenzione per i danni alle colture, compresa l’autodifesa (come accade già in altre regioni)”.

E sempre sul tema del controllo della fauna selvatica Tagliaferri sollecita “l’apertura di un tavolo di confronto con il governo nazionale per richiedere l’introduzione della braccata e della girata fra i metodi di selezione. Questo anche perché i metodi di selezione più utilizzati, come l’appostamento, non hanno dato i risultati sperati”.