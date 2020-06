Digitalizzazione del processo penale, giovedì un webinar con la Cattolica

Il Corso di Laurea di Giurisprudenza della Sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è da tempo impegnato nell’approfondimento didattico e scientifico dell’impatto della digitalizzazione sul mondo del diritto.

“Da qualche anno – spiega l’Ateneo – è stato avviato un apposito profilo del Corso dedicato a “Diritto e innovazione digitale” con l’attivazione di specifici insegnamenti di ICT&Law e dell’innovativo “Sistemi digitali per il processo”. Proprio quest’ultimo ambito anche in ragione dell’emergenza CODIV-19 è stato oggetto oltre che di misure governative, di dibattito e di confronto che ha coinvolto tutti i soggetti interessati. Per approfondire i temi e meglio comprendere le questioni che la digitalizzazione del processo penale pone agli operatori (avvocatura e magistratura) e agli studiosi e docenti degli insegnamenti giuridici, il Dipartimento di Scienze giuridiche e il Corso di laurea in Giurisprudenza di Piacenza organizzano per giovedì 11 giugno alle ore 16,30 un webinar sul tema “Il processo penale da remoto: una prospettiva anche per il futuro?”.

Intervengono Angela Maria Odescalchi, avvocato penalista del foro di Lodi e Milano e Presidente dell’ordine degli avvocati di Lodi e Pierpaolo Beluzzi, coordinatore dell’ufficio G.I.P. e G.U.P. del Tribunale di Cremona e docente di “Sistemi digitali per il processo”. Introduce e modera la professoressa Paola Corvi docente di Diritto processuale penale del Corso di Giurisprudenza di Piacenza. L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi a questo link: https://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?ID_Ufficio=44&idpagam=6928&pk1_evento=0&per_studenti_UC=1000

Gli iscritti riceveranno il link per la connessione al webinar in concomitanza dell’evento.