Il neo consigliere comunale di Piacenza Samuele Raggi denuncia “disastrosa manutenzione stradale a San Bonico. La toppa è peggiore del buco”.

“Segnalo con enorme dispiacere una manutenzione stradale fatta in modo disastroso. Un vero spreco di risorse pubbliche – scrive il consigliere in una nota -. A San Bonico, nella strada principale che collega a Mucinasso, sono state tappate solo alcune buche con la posa di catrame, in alcuni casi anche mal pressato. Questa opera ha reso la strada ancora più pericolosa per chi la percorre, soprattutto in bici, in quanto si sono formate diverse cunette.

Si tratta di una strada che necessita urgentemente di un rifacimento completo e non di rattoppi mal fatti, essendo ancora piena di buche, avvallamenti e dislivelli”.

“Inoltre si dovrebbe cogliere anche l’opportunità per installare nuovi sistemi di rallentamento del traffico, che sfreccia per il paese a velocità troppo alte”.