Due settimane di lavori per “rifare” il fondo di via Taverna

Da lunedì al via i lavori in Via Taverna. I provvedimenti alla circolazione per la prima parte del cantiere.

Dureranno circa 15 giorni, a partire dal prossimo 22 giugno – salvo proroghe a causa di eventuale maltempo – i lavori della prima parte del cantiere di riqualificazione del manto stradale di Via Taverna. La Direzione dei lavori ha definito i provvedimenti temporanei relativi alla circolazione che riguardano il tratto interessato da questa fase di lavori, da Cantone del Cristo all’area antistante l’Ospedale Civile, e vie limitrofe.

Nello specifico, in via Taverna saranno adottati i seguenti provvedimenti:

• divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso fra il civ. 117 (nei pressi di Cantone del Cristo) e il civ. 74 a (nei pressi della Farmacia antistante l’Ospedale);

• per i veicoli provenienti da piazzale Torino obbligo di svolta a destra in via Aperta del Castello esclusi residenti e autorizzati;

• nel tratto compreso fra civ. 117 (nei pressi di Cantone del Cristo) e via Aperta del Castello doppio senso di circolazione, solo per residenti e autorizzati;

• nel tratto compreso fra via Somaglia e il civ. 74a doppio senso di circolazione, solo per residenti e autorizzati;

• dal civ. 117 a via Somaglia divieto di sosta con rimozione forzata,

• limite di velocità a 30 km/h nelle aree non interessate dal cantiere: tratti da Piazzale Torino a civ. 117; da civ. 74/a a Piazza Borgo;

In via del Castello:

• Inversione dell’attuale senso di marcia: senso unico di marcia con direzione da viale Malta a Piazza Borgo;

• all’intersezione con via Coglialegna, obbligo di svolta a destra per i veicoli non autorizzati all’accesso in ZTL;

• divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti delimitati da apposita segnaletica;

Inoltre, in via Aperta del Castello sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da Via Taverna a Viale Malta e, infine, in vicolo Valverde sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, esclusi i residenti ed i taxi che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia.

Una volta conclusa questa prima parte di interventi, il cantiere sarà spostato nel secondo tratto di Via Taverna, per cui la Direzione dei Lavori adotterà i necessari provvedimenti sulla circolazione.